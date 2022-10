Memoria de octubre

Estoy agradecido con quienes sin proponérselo o percibirlo han aportado a lo largo del tiempo para la formación de mi memoria sentimental.

La expresión memoria sentimental no es mía. No importa: casi siempre se piensa y se dice de prestado, tomando a crédito de otros que se explicaron mejor con palabras, colores o sonidos. La expresión es de Joan Margarit, poeta español fallecido el año pasado con alrededor de 83 años. Cuando uno se encarrila día tras día a esa edad, el tiempo transcurrido desde el origen es breve y los años no son demasiados. Supongo que Margarit murió a sabiendas de que aún era joven.

En palabras del escritor, hay muchos tipos de memoria, o tal vez aspectos diferentes de una sola. La memoria de la que aquí se habla es “esa zona de nosotros mismos donde guardamos los sentimientos que nos han ido atravesando y transformando”, el núcleo de nuestro ser moral y afectivo. Es el resultado de la maduración sentimental, agrega Margarit: “Lo que nos hace valiosos como personas y nos da la posibilidad de mejorar con el paso del tiempo”.

Esa maduración no se concibe en soledad, porque está compuesta por el tejido que forman los sentimientos provocados por la incidencia de los demás. Por eso, dije al principio que estoy agradecido, especialmente con los más cercanos que en su día se fueron pero que atesoro intactos, y con los que aquí están conmigo: en abono a lo que les debo a todos, conmemoro o celebro la dicha de su natalicio en este mes de octubre y en los últimos y primeros meses del año.

Margarit dice que su propia memoria sentimental es el lugar donde ha buscado sus poemas. Yo no sé escribirlos, sería inútil buscarlos en la mía para decirlos tardíamente a aquellas que eran incapaces de rencor, de orgullo, de cualquiera de las más ínfimas señales de maldad, suplicando inútilmente a cada una como él lo hacía: “De esta invernal / mañana, amable y tibia, / por favor, no te vayas. / Quédate sumergida en este patio / como si hubieses naufragado / dentro de nuestra vida… / Quédate, por favor, y / no te vayas. / De esta invernal / mañana, amable y tibia, / por favor, no te vayas, / no te vayas”.

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPIlegal.