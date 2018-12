La sinceridad con lo que somos, que no busca ocultamientos, sino oportunidad de crecimiento, es la única respuesta genuina a la interrelación humana. Ninguno de nosotros está libre de errores o transgresiones, reconocerlo sin culpabilidad enfermiza brinda libertad. Las consecuencias de nuestro actuar no se pueden ocultar, pero tampoco hay que desvalorizar los logros personales: ambas cosas son parte de lo que hemos sido y de lo que podemos ser. La emancipación y la libertad del propio miedo no tienen fronteras, al contrario, son las condiciones esenciales de aquello que llamamos “alma”.