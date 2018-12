El incidente en el estrecho de Kerch revela la voluntad del poder ruso en su esfera de influencia, y tal como lo ha señalado Anne Applebaum confirma el modus operandi de Putin: “Dé unos pasos hacia adelante; espere por una reacción. Si esta no se da, vaya más lejos. Si ocurre, espere que las emociones se calmen, y luego muévase más hacia adelante. Este incidente puede que termine o no aquí, pero debe considerarse como una advertencia: si no logramos una estrategia más amplia para terminar con esta guerra, este será el patrón para los próximos años”.