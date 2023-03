Manual del jefe

Las secretarias, así, en femenino, porque la imaginación de los redactores de un manual en la Asamblea Legislativa no alcanza a imaginar a un hombre cumpliendo esas funciones, deben adaptarse a la personalidad moral e intelectual y hasta al lenguaje de sus jefes. Además, deben estar siempre listas para defenderlos, no cuando tengan razón, sino cuando se les critique “y más aún si no hay motivo”.

