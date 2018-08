Esta técnica procesal tiene como finalidad respetar la soberanía del Parlamento que es, en nuestro ordenamiento, el único órgano estatal constitucionalmente autorizado para legislar. Lo que hizo la Sala no fue inmiscuirse en funciones propias del Congreso, como estoy seguro que dirán algunos diputados y abogados de manera errónea, sino diferir los efectos retroactivos de una sentencia estimatoria. Los límites dentro de los cuales puede legislar la Asamblea sobre el matrimonio homosexual no están determinados en la sentencia de la Sala, sino, más bien, en la opinión consultiva 24/2017, de acatamiento obligatorio para nuestro país, so pena de incurrir en responsabilidad internacional.