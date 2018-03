“A fin de atraer gente a uno de sus recitales poéticos, Arthur Cravan tuvo que mistificar al público, anunciando que se suicidaría in situ. Logró llenar el auditorio. Curiosos y gentecilla morbosa, pero público al fin. Me alegra constatar que, sin tener que recurrir a este tipo de argucias, he conseguido llenar la sala. Voy ahora a hacer algo que muchos juzgarán un tanto heterodoxo. Diré exactamente las metas que me he propuesto en este recital.