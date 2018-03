Es el brexit criollo. En nuestra flota institucional no hay barco que no haga aguas. La Caja, campante con sus interminables filas; las pensiones, en peligro mortal son atendidas con curitas; las carreteras con financiamiento no dan paso; la educación, con bullying reinante, deserción escolar y baja calidad y pertinencia, no hace honor a la enorme inversión que recibe.