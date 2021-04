Mientras la saga del brexit se prolongó varios años, este intento de ruptura en particular duró apenas dos días. Fuera cual fuera la lógica subyacente a la superliga, sus responsables no consideraron una fuerza intangible, pero irresistible: la certeza generalizada entre fans, jugadores, entrenadores, comunidades y sociedades enteras de que ellos, no los magnates, eran los verdaderos dueños del Liverpool, la Juventus, el Barcelona y los demás.