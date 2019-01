Pero antes, es menester recordar que esto lo hacemos a un costo enorme para la sociedad. Costos financieros como los incurridos en la cabezonada de no querer cerrar Bancrédito cuando era evidente que ya no se podría salvar, o como las pérdidas incurridas un año sí y el siguiente también por empresas como Racsa, que se mantiene abierta a pesar de no poder definir desde hace muchos años su nicho ni modelo de negocios, ni estar en capacidad de hacer algo que una empresa en el sector privado no pueda hacer mejor y a menor costo.