No obstante, la frivolidad a la que me refiero tal vez sea de otra clase, o no lo sea tanto, o no lo sea del todo. Por ejemplo: ¿Sería banal fijarse en los calcetines que vestía el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en su cita de Estado con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a partir de ahí hacer algunas reflexiones? Seguro que no. Vean esos calcetines, tan llamativos en la foto oficial del encuentro; alcanzarían para hacer un artículo provechoso acerca de cómo se han remozado las formas y los símbolos en la alta política.