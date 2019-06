Me parece que existe un problema de expectativas. La gente pudo haber tenido esperanzas muy altas, por ejemplo, que este gobierno solucionaría el problema fiscal y económico de manera inmediata, cosa que no ha sucedido. Si bien no se le puede achacar toda la culpa a la administración Alvarado, dada la magnitud del mal estado en que heredó el país, sí pareciera que le ha faltado contundencia para tomar medidas adicionales a la reforma fiscal, aprobada hace seis meses.