Si bien se han dado pasos significativos para recuperar la confianza de inversionistas, empresarios y consumidores, el gobierno debe tener claro que la tarea no está completa. Para consolidar la reactivación de la economía, la administración no solo debe mantener el rumbo fiscal, sino también acelerar la puesta en marcha de medidas de reactivación, especialmente las ligadas a reducir el costo de la energía, simplificación de trámites y mejoras en infraestructura. No se puede quedar tranquila.