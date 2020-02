Que el porcentaje de informalidad sea tan elevado y, peor aún, tienda a crecer, revela un problema estructural de fondo. Obviamente, hay quien no es formal porque no quiere pagar impuestos, pero también están los informales porque el costo de ponerse al día es muy oneroso, tan gravoso para algunos que puede significar la diferencia entre sobrevivir o no. Ser formal es caro porque significa pagar una numerosa carga de impuestos —IVA, renta, cuotas obrero-patronales, entre otros—. Aunado a lo anterior, el costo en que se ha de incurrir para formalizarse suele ser cuantioso.