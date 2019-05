Los objetivos de máxima productividad y sostenibilidad no tienen por qué ser incompatibles. Con el uso de tecnología y técnicas modernas se consigue un buen balance entre ambos. Sin embargo, en ocasiones, son los productores quienes se aferran al pasado, no quieren incorporar cambios tecnológicos en sus fincas. Otras veces, y con mayor frecuencia en años recientes, son las autoridades gubernamentales, empujadas por los ambientalistas radicales, las que no permiten a los productores utilizar tecnologías modernas.