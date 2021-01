Por otro, a estas alturas, no tenemos opción. No aprobar este acuerdo enviaría una muy mala señal a los mercados y daría la razón a las calificadoras. Como dicen que no existe nada más nervioso que un billete de cien dólares, el capital saldría volando fuera del país y no habría para financiar al gobierno ni para las muchas actividades privadas que son fundamentales para que la economía vuelva a crecer.