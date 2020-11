Hace bien don Rodrigo Cubero en no hacer caso a quienes recomiendan usar las reservas para financiar al gobierno. Precisamente, las reservas son útiles en momentos en que la situación fiscal es mala. Si el gobierno se portara mejor (fiscalmente), no solo no necesitaría tantos préstamos, sino que, además, generaría suficiente confianza a los inversionistas, lo que haría más atractivo al colón y, así, el Central no requeriría tantas reservas para prevenir ataques contra la moneda.