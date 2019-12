Yo no me atrevo a decir que exista una manera correcta de celebrar la Navidad. Eso de estar juzgando lo que hacen los demás es una mala costumbre que convendría erradicar. Cada uno lleva su devoción a su manera y su relación con Dios dentro del corazón. Lo importante no es cómo celebra cada uno, sino por qué celebra.