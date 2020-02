La parte negativa del plan es el mensaje que envía. Se presenta como una propuesta que no tocará el bolsillo de las personas. Luego da a entender que, como la evasión y el lavado de dinero son muy altos —aunque después corrige en cuanto al lavado—, lo que se recaude por esos dos rubros generará suficiente dinero para cerrar la brecha fiscal. Es decir, al cobrarles más impuestos a los ricos de Escazú que andan en Maseratis, el pueblo no tiene por qué preocuparse. Con el aumento pretendido en la carga tributaria, es imposible que no terminemos todos pagando más impuestos.