Me parece que no se da cuenta de que la mayoría de los costarricenses estamos mucho más indignados que él. No es posible que una gran mayoría tenga que sufrir por los caprichos de una minoría. Poner en riesgo la salud pública y amenazar con hacer un daño aún mas grave paralizando los servicios básicos, es una forma de chantaje que no debe tolerarse. Hacerlo para obtener privilegios, por encima del resto de la población, es aún más abominable.