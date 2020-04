Ha reducido un poco algunos gastos. Dice que no puede hacer más, aunque la contralora opina lo contrario. El gobierno se inclina más por aumentar impuestos. Por ahí es difícil que logre mucho debido a la caída abrupta de la actividad económica. Si la gente no devenga salario ni gasta, y las empresas no tienen ganancias, Hacienda no recaudará impuestos.