El gobierno debe seguir esforzándose por captar los ingresos de aquellos evasores que no pagan lo que les corresponde. También debe controlar muy bien sus gastos. Pero, sobre todo, debe hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Está claro que, siendo Costa Rica un país pequeño y no rico, no le sobra dinero. Ese es un recurso escaso siempre, del cual el gobierno tiene la obligación de hacer el mejor uso posible.