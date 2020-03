Los patrones de consumo y producción también han cambiado. El qué, el cómo y el para quién están siendo revisados. La gente casi no sale a comer a restaurantes; come en casa. No va al cine, teatro o espectáculos; se queda leyendo, viendo tele, jugando por Internet o con la familia. Muchos están optando por el teletrabajo y, por tanto, no usan transporte para ir a la oficina. Se está cuestionando la necesidad de tanta reunión presencial, eliminando algunas y usando herramientas para reunirse de forma virtual, en otros casos.