El presidente argumenta que el problema no lo creó él, que él no es el gastón y no le toca resolver un problema generado por otros. Dicho de otro modo: no quiere profundizar las reformas que podrían ayudar a controlar mejor el gasto. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, ha reiterado que su mandato es mejorar la recaudación de impuestos y reducir la deuda. El control del gasto no es su prioridad, y sobre la reforma del Estado sostiene que no le toca a él.