Aun con eso, es imposible pretender recuperar todos los impuestos que no se pagan. En parte, porque siempre habrá “vivillos” que no querrán pagar impuestos, dada la jugosa ganancia que obtienen de no hacerlo. Pero, además, la poca voluntad que existe por pagar impuestos se diluye cuando existe la sensación, como en el caso de Costa Rica, de que ese dinero está siendo muy mal utilizado.