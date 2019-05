Ahora bien, la baja en la TPM y el EML no necesariamente significa que los bancos prestarán más, automáticamente. En estos momentos, el crédito crece poco porque la economía está lenta. El problema no es de falta de fondos (oferta), sino que la demanda está deprimida. Muchas personas y empresas no se atreven a pedir prestado, sobre todo, porque no tienen suficiente confianza en el futuro cercano de la economía. Hasta que no se aclaren los nublados del día, el dinero adicional que el Banco Central ponga a disposición, no necesariamente se convertirá en más crédito otorgado.