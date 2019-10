La renuncia de Rocío Aguilar al cargo de ministra de Hacienda deja un mal sabor de boca. No es lógico apartarse del gobierno por haber tomado una decisión, gracias a la cual salvó al país de consecuencias mucho más graves si no hubiera hecho nada. Muchos otros funcionarios que no hacen lo que les corresponde, y afectan negativamente al país, siguen campantes en sus puestos. La señal enviada es que es mejor quedarse quieto, no tomar decisiones.