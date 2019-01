Así que no impedir que brille con su luz humana sobre el presente el pasado de la cercanía, es uno de los logros de la película y un recordatorio para todos los que no quieren a su Roma. Para los que la olvidaron porque quieren olvidarla o porque les parece que no vale la pena reconocerse en ella, o porque todo es borrón y cuenta nueva en este presente de Photoshop y posverdades, donde se cree que se vive dentro de una internet y no en el barrio real, en la casa real y con los recursos reales.