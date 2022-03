Las mentiras de Putin

La guerra en Ucrania pone al descubierto la capacidad de mentir y manipular que poseen ciertos políticos y gobernantes, pero, sobre todo, de los autócratas. Evidencia también su potencial para invertir los papeles y hacer que el agresor parezca el agredido. En el arte de falsear la realidad, Vladímir Putin es un maestro al que le arrancaron la máscara.

Quien le quitó la careta fue Joe Biden. El presidente de Estados Unidos informaba, desde noviembre, sobre el desplazamiento de 100.000 soldados rusos a la frontera con Ucrania con una clara intención de invadir. El Kremlin lo desmentía una y otra vez. Incluso, llegó a acusarlo de crear histeria y de ser un generador de desinformación. El tiempo, sin embargo, le dio la razón: Putin mintió al mundo.

No es nada nuevo. Lo hizo cuando invadió Georgia, en el 2008, y Crimea, en el 2014. La Enciclopedia militar soviética, de 1944, define esta estrategia como la maskirovka, que se traduce como la mascarada y que, en la práctica, es engañar al enemigo mediante el camuflaje y la negación.

Putin no solo mintió en conferencias de prensa y llamadas telefónicas, sino también en la cara del mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien lo visitó en el Kremlin el lunes 7 de febrero para apelar a la diplomacia. “Putin me ha dicho que él no estará en el origen de una escalada militar”, declaró ese día el engañado Macron.

La maskirovka continuó el 15 de febrero. Al amanecer, el Ministerio de Defensa ruso declaró sobre el retiro de soldados de la frontera con Ucrania, hubo fotos y videos, y el Kremlin dijo: “Siempre lo hemos dicho, después de que terminen los ejercicios militares, las tropas regresarán a sus bases”. Falso.

Putin ha torcido siempre la realidad en su favor. Su guion lo hace presentarse como un hombre fuerte, como el protector de ciudadanos dentro y fuera del país, y esa narrativa la potencia con su “maquinaria de guerra”, como son las agencias estatales Tass y Sputnik y la cadena de televisión RT (Russia Today).

Empujado por su Ejército y la manipulación mediática y diplomática, ha llegado hasta donde está mediante desinformación y mentiras. Esta vez Estados Unidos se despabiló y, a diferencia del desinterés mostrado en el 2014, expuso la maskirovka.

amayorga@nacion.com