¿Puede escogerse un título más impopular para un artículo de opinión? Probablemente no. Pero es lo que me propongo: hacer un alegato sobre la importancia de las élites sociales costarricenses y prefiero ser sincero y decirlo de una vez. Aunque nada me obliga a justificarme, voy a hacerlo: escribo esto porque siento la responsabilidad de hacerlo. Seguramente está mal que yo lo diga, pero pretendo ser un intelectual para mi generación y entiendo que lo propio del oficio es decir lo que se piensa cuando se piensa que es importante decirlo.