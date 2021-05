La respuesta es que con el tiempo la gente se adapta a un aumento de sus ingresos (fenómeno conocido como “adaptación hedónica”) y, además, los evalúa por comparación con los del prójimo. Esto da lugar a lo que se conoce como paradoja de Easterlin: aunque individualmente los más ricos están más satisfechos con la vida que los más pobres, el crecimiento económico no llevó a que en los países desarrollados el nivel de satisfacción aumentara en términos generales. Si mi vecino se enriquece, yo me siento más pobre, y si nos enriquecemos los dos, es probable que ninguno se sienta particularmente mejor. En cambio, la gente no se adapta a la mala salud mental, y no nos sentimos mejor porque el vecino sea infeliz.