La tríada imposible

La corrupción política tiene costos en términos de mala asignación y desviación de los ya escasos recursos fiscales. Pero también tiene consecuencias negativas, por el efecto demostración, en la integridad y el compromiso de algunos funcionarios (“si los de arriba roban, por qué tengo yo que trabajar fuerte y ser honrado”), en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de algunos empresarios (“para qué pago impuestos si los de arriba se los roban”) y en la ética de las relaciones en la sociedad (“si los escogidos no honran esa condición con un comportamiento intachable, entonces aquí la cosas son a puñalada por bollo de pan”) .

Además, la corrupción política explica buena parte de la ineficiencia y baja productividad del sector público, pues, como forma de enfrentarla, se crea una estructura estatal abundante en regulaciones y formalismos, capturada por una obsesión con los procedimientos no con resultados.

En ese mundo supernormado, los funcionarios y políticos predispuestos a la corrupción encuentran oportunidades de materializarla, mientras que los honestos restan fluidez a la acción pública, escudriñando hasta el último inciso y la última coma de las regulaciones para asegurarse de no ser sujetos de cuestionamientos o demandas. La corrupción de unos y el temor de otros resulta en mala asignación de recursos y ralentización del funcionamiento del Estado, respectivamente.

No obstante lo anterior, el mayor impacto de la corrupción en la eficiencia del sector público y el crecimiento económico surge de las dinámicas políticas propias de la democracia. Cuando ha habido corrupción se agudizan los controles ante toda decisión, aun aquellas que no están afectadas por esa patología.

Tanto la prensa como los partidos de oposición, los sindicatos, las contralorías, las federaciones estudiantiles, el poder judicial, la fiscalía, etc., hurgan, escudriñan, cuestionan, tanto en el proceso de toma de decisiones como en el de la ejecución de estas, todo lo cual induce lentitud y, por lo tanto, ineficiencia en el sector público.

Es un costo necesario pero evitable, pues tiene su origen en los esfuerzos para combatir la corrupción, la cual es evitable. En esas circunstancias, los costos de las transacciones, para utilizar el concepto del economista Douglas North, absorben buena parte de los recursos que deberían destinarse a la inversión.

Si no hubiese corrupción, la tramitomanía y las regulaciones serían más laxas y, ante la ausencia reiterada de hallazgos, la prensa, la oposición y la sociedad civil no recurrirían al análisis detallado de la calidad ética de cada acción de los entes públicos, ni a la ralentización de las decisiones y su ejecución resultante de ese tipo de fiscalización. En ese caso, los políticos escogidos para conducir tendrían poder efectivo para hacerlo.

Crecimiento pero sin libertades Copiado!

En regímenes dictatoriales, el análisis del desempeño ético de quienes ejercen el poder es nulo o ínfimo, pues la prensa no es libre, no hay oposición política, la sociedad civil es neutralizada y el poder judicial no es independiente. En ese contexto, la corrupción es compatible con índices elevados de eficiencia del sector público en la toma y ejecución de decisiones.

Dado el peso del sector público en el monto de la inversión de cualquier país, su nivel de eficiencia tiene un efecto sustantivo en la productividad promedio del capital total y, por ende, en el crecimiento económico. Además, las funciones que cumplen los entes públicos (en infraestructura, seguridad, energía, educación, etc.) influyen significativamente en la productividad del sector privado, por lo que la eficiencia con que ejecutan esas funciones afecta también indirectamente la productividad del sector no estatal y por este medio el crecimiento económico.

Los países desarrollados “viejos” lograron tomar la delantera económica en el siglo XIX cuando la democracia era un asunto de élites, favorecidas por sus relaciones personalizadas con el poder y cuando la información sobre el comportamiento de los políticos era escasa. Hubo abundante corrupción, por ejemplo, en relación con los contratos para construir canales o ferrocarriles, o con el otorgamiento de franquicias y protección en el comercio internacional, pero no existían las instituciones y las instancias de la democracia de masas moderna, la que prevalece en países como el nuestro.

Por otra parte, quizá con la excepción de Israel (aunque en este caso con abundante ayuda externa), todos los países que consolidaron economías industriales fuertes después de la Segunda Guerra Mundial no lo lograron al amparo de la democracia. El general Lee en Singapur, el general Park en la República de Corea o Chiang Kai-shek en Taiwán comandaron el salto económico de sus territorios bajo regímenes fuertemente dictatoriales, lo que impidió el escrutinio sobre la ética pública y la consecuente demora en la toma y ejecución de decisiones. La misma situación política prevalece en el caso de éxito económico y social más sobresaliente en las últimas décadas, China.

Paradoja Copiado!

Mientras tanto, no es fácil encontrar ejemplos de países que se hayan hecho ricos o desarrollados en el contexto de una democracia de masas moderna y es muy posible que la causa principal sea la corrupción y su impacto en la baja productividad de la inversión pública y privada y en altos costos de transacción.

Pareciera entonces que la tríada democracia, corrupción y éxito económico no es posible, aunque sí lo es cualquier par de ellos. El éxito económico puede coexistir con la corrupción, pero si no hay democracia; la democracia y la corrupción pueden cohabitar, pero sin éxito económico; y la democracia y el éxito económico son factibles, pero sin corrupción.

De lo anterior no se puede concluir que la democracia debe sacrificarse en aras del crecimiento económico. Lo que debe “sacrificarse” es la corrupción, pues la tríada integridad, democracia y éxito económico sí podría ser posible. Derrotar la corrupción política no será suficiente para dar saltos económicos y sociales positivos, pero sí es una condición mínima necesaria.

En esa tarea, el primer paso es definirla en concreto. Las declaraciones políticas sobre el problema de la corrupción son tan abundantes y frecuentes como escasos son los listados detallados sobre qué es corrupción. Ello impide sujetar las promesas a la rendición de cuentas. Debe entonces evolucionarse de los compromisos generalizados a precisar en la legislación y en códigos de ética el comportamiento correcto, en relación con cada oportunidad grande y pequeña de transgredir que acompaña el poder político.

ottonsolis@ice.co.cr

El autor es economista.