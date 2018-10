Jurídicamente, la Sala tiene dos caminos para resolver el problema: la primera opción, la más deseable y jurídicamente más sólida, consistiría en declarar que el proyecto 20.580 no tiene relación con “la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial” ni atenta contra la independencia judicial, y dictaminar que la consulta era innecesaria, por lo cual el acuerdo de la Corte Plena se constituye en una opinión más que no vincula a la Asamblea Legislativa. Esa sería la solución correcta. Sin embargo, me temo que, por respeto a sus compañeros, no se atreverá a tomarla.