La recuperación global pierde potencia

La recuperación poscovid perdió fuerza. La última actualización de los índices de rastreo para la recuperación económica global (tiger, por su sigla en inglés) del Brookings-Financial Times muestra que el impulso del crecimiento, así como el mercado financiero y los indicadores de confianza, se han deteriorado marcadamente en todo el mundo en los últimos meses. Y, en tanto la economía global, se frena en medio de una mayor incertidumbre y de riesgos crecientes, muchos países ya están inmersos o al borde de una recesión declarada.

Algunas heridas han sido autoinfligidas. La aplicación de políticas erróneas como la estrategia de covid cero de China y el “minipresupuesto” imprudente del Reino Unido ocasionaron que a los responsables de las políticas les resultará más difícil responder a las alteraciones de las cadenas de suministro en curso y a la guerra prolongada en Ucrania. Una inflación alta y persistente en todo el mundo, y las acciones que han emprendido los bancos centrales para frenarla, también están deprimiendo la actividad económica, debilitando la confianza de los hogares y de las empresas y agitando los mercados financieros.

En las principales economías avanzadas como la eurozona, Japón y el Reino Unido, respuestas políticas lentas y tibias agravaron los efectos de los shocks externos y descarrilaron las trayectorias de crecimiento. En consecuencia, muchos países desarrollados afrontan los desafíos que han caracterizado durante mucho tiempo los períodos de estrés económico y financiero en las economías de los mercados emergentes: depreciaciones pronunciadas de las monedas (en relación con el dólar estadounidense), crecientes rendimientos de los bonos gubernamentales, finanzas públicas debilitadas y un endurecimiento de las restricciones en materia de políticas.

La economía estadounidense, por su parte, está plagada de señales contradictorias. Del lado positivo, la demanda de los consumidores se mantiene fuerte y el empleo sigue creciendo a un ritmo razonablemente saludable. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB es anémico mientras que la inflación, como se la mida, se mantiene elevada, lo que deja a la Reserva Federal con muy pocas alternativas más que seguir aumentando las tasas de interés, a pesar del ajuste de las condiciones financieras causado por un dólar fuerte y una caída de los precios de los activos.

En Europa, las alteraciones en el suministro de energía están alimentando la inflación y restringiendo el crecimiento, atizando los temores de una escasez de energía en el invierno y minando la confianza del sector privado. El reciente desmoronamiento del valor de la libra es emblemático de los muchos retos a los que hace frente la economía británica, incluidas circunstancias externas adversas, las consecuencias actuales del brexit y las políticas fiscales poco disciplinadas del país. En muchos otros países europeos, la implementación de políticas populistas podría hacer crecer el riesgo de inestabilidad fiscal y financiera.

Contrastes Copiado!

Japón es la única economía avanzada de envergadura que se da el lujo de mantener una política monetaria laxa, gracias a su baja tasa de inflación. Esto podría ayudar al país a mantenerse estable no obstante un crecimiento bajo, ya que la rápida depreciación del yen no ha tenido ningún efecto negativo apreciable hasta el momento.

Las economías de mercados emergentes enfrentan desafíos similares, que incluyen una alta inflación y una depreciación de la moneda, pero por lo general tienen mejores perspectivas de crecimiento que sus pares en las economías avanzadas. Aun así, una demanda débil a escala mundial y condiciones financieras más estrictas aumentarán la presión sobre las economías en desarrollo con déficits de cuenta corriente.

Pero salvo unas pocas excepciones como Turquía, Sri Lanka y Venezuela —donde la mala gestión económica precipitó el colapso de las monedas—, la mayoría de los mercados emergentes no parecen estar encaminados hacia una crisis de la balanza de pagos.

Dicho esto, China enfrenta una serie de problemas que resultan de la adhesión rígida del gobierno a su política de covid cero, un sector inmobiliario tambaleante y presiones insostenibles del sistema financiero. Si bien la inflación sigue estando bajo control, la depreciación del renminbi en relación con el dólar estadounidense ha limitado la capacidad del Banco Popular de China (PBOC) de recortar las tasas de interés.

El gobierno y el PBOC tomaron medidas vigorosas de estímulo fiscal y monetario que, sin embargo, tienen un efecto limitado en el consumo y en la inversión privados. Es probable, también, que el crecimiento de las exportaciones se vea restringido por la débil demanda global.

La economía de la India, por su lado, sigue transitando un momento favorable. El país probablemente registre un crecimiento fuerte este año y en el 2023 gracias a un aumento de las exportaciones debido a la depreciación de la rupia y a los efectos beneficiosos de varias reformas aprobadas en los últimos años. Pero la lucha actual del Banco de la Reserva de la India para frenar la inflación elevada es un factor limitante.

Poco espacio de maniobra Copiado!

Mientras tanto, la economía de Rusia se ha visto azotada por las sanciones económicas y financieras impuestas por las potencias occidentales desde su invasión a Ucrania, aunque los crecientes ingresos por las exportaciones y las importaciones débiles suavizaron el impacto al fortalecer al rublo.

A las monedas latinoamericanas les ha ido sorprendentemente bien este año, pero Brasil y muchos otros países de la región enfrentan contextos políticos difíciles, que podrían hacer mermar la demanda y el crecimiento internos, asustar a los inversionistas extranjeros y fomentar la inestabilidad económica.

Los gobiernos y los bancos centrales ya no pueden estabilizar el crecimiento y compensar los shocks adversos con un estímulo fiscal y monetario desmesurado. Como mínimo, los gobiernos deben evitar medidas fiscales mal dirigidas y otras políticas populistas poco útiles, deben hacer lo que esté a su alcance para superar los cuellos de botella de los suministros y deben respaldar a los bancos centrales en su lucha por restablecer la estabilidad de precios.

Una respuesta política poco eficaz pone en peligro a los más afectados por los aumentos de los precios de los alimentos y la energía: las economías más pobres y los hogares más pobres del mundo en todos los países.

Con poco espacio de maniobra, los responsables de las políticas deben coordinar medidas fiscales y monetarias para aliviar las presiones inflacionarias a corto plazo y centrarse en reformas que puedan mejorar el crecimiento a largo plazo. Además de mitigar las restricciones de oferta laboral y del comercio, deben crear incentivos para la inversión en tecnologías verdes y otros tipos de infraestructura. Estas medidas son cruciales para sustentar la demanda y la confianza del sector privado a corto plazo y volver a anclar las expectativas de inflación.

Eswar Prasad, profesor en la Universidad Cornell, es miembro sénior de la Brookings Institution y autor de “The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance” (Harvard University Press, 2021).

© Project Syndicate 1995–2022