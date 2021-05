Afirma que la economía no crecerá si no hay estabilidad. Tiene razón. Sin embargo, no dice que esa relación es bidireccional. No habrá estabilidad, y menos sostenible en el tiempo, si la economía no crece. Por eso, debe trabajar en los dos frentes a la vez: bajar el déficit y hacer crecer la economía. Enfocarse solo en uno de los dos nos llevaría al fracaso.