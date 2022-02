¿La política por otros medios?

Según Carl von Clausewitz, entender la guerra como un acto político es el único principio racional de la guerra. Precisamente, allí estriba una dicotomía difícilmente superable: la lógica (racionalismo) y las emociones parecen contraponerse, cuando en realidad son parte de nuestra misma condición humana y, por ello, de nuestra manera de concebir el mundo.

Lo político, es decir, la administración de la vida en la comunidad humana, no es simple racionalidad, entran en juego muchas otras cosas. Tal vez la más importante de entre todas, es el efecto que esa administración genera en nuestro espíritu: nuestra percepción de la bondad o de la maldad, de la gratificación o de la frustración. Pero cuando lo político recurre al acto de la guerra, la percepción que se tiene de las consecuencias de esa decisión ocupa siempre un segundo lugar y quien ejerce el poder se siente con la potestad de pedir a los otros asumir el dolor de la lucha como un camino de humanidad.

No hay duda que esa pretensión puede ser muy frágil, si es que no está enraizada en el odio (sea cual fuere su género: racial, étnico, cultural, nacional, religioso, como proponía Clausewitz); por eso, cada vez más se intenta separar a los que luchan de sus víctimas y de la expresión de dolor o desconsuelo que pueden manifestar, para evitar suscitar sentimientos de compasión y comprensión ante el enemigo. Antes se hablaba de mostrar valor en la batalla, en el cuerpo a cuerpo violento, sin dejar entrever las propias emociones, para evitar ese efecto. Hoy, como lo emocional influye en las decisiones cotidianas, el dolor ajeno se filtra por medios tecnológicos. Su ejemplo más patológico son las armas nucleares, químicas y biológicas, que se operan a la distancia y que solo presentan sus efectos por medio de una pantalla. Recordemos cómo la guerra en Irak parecía un video juego de mala definición. Las historias detrás del sufrimiento dejan de ser importantes, lo que importa es la reivindicación de nuestro «ego» más exaltado.

Sufrimiento

La guerra es sufrimiento, no hay mucho que inventar o describir al respecto. Pero podríamos preguntarnos si el mundo mediático no podría hacer valer la voz de aquellos que parece que no la tienen a la hora de decretar una guerra. La verdad es que ese mundo es muy manipulable, además de ser también errático y muchas veces visceral. Lo que hoy es noticia alarmante, mañana dejará su puesto de importancia para promocionar un cantante, una película o un escándalo amoroso.

Nos separan y nos separamos por medio de la información inmediata, esa es la triste realidad de este siglo. Somos víctimas constantes de manipulación y protagonistas de ella en muchos modos. Podríamos decir que la guerra se ha vuelto inherente al mundo mediático, por lo que anuncios de guerra real y no virtual parecen no trascender en su significado, bastan los pocos minutos de noticias resumidas que vemos en un momento informativo para darnos cuenta cómo se pasa de hablar de una catástrofe multitudinaria a un drama montado sobre la base de la popularidad.

¿Qué se siente pensar que, de un momento a otro, en lugar de los paseantes habituales en una hermosa calle de nuestra ciudad se sienta el estruendo y el tremor del suelo causado por enormes carros de guerra, pertrechados de armas que nos acabarían en un suspiro? ¿Qué se siente que el extranjero no sea más un turista, sino un invasor, o bien, que los derechos fundamentales se vean limitados por la violencia?

Quien ha vivido la guerra en un videojuego, ni siquiera se puede imaginar el horror de la destrucción. ¿Y si los ademanes de guerra son solo una forma de presión política para obtener ciertas concesiones? Nadie podrá devolverle la paz a quien se sintió amenazado y comenzó a pensar en el otro como un enemigo potencialmente peligroso, como una fiera que sale de la hibernación con un hambre tal, que no experimenta piedad para alimentarse.

Guerra y vejación

Mientras que hay gente que sufre los estragos de la guerra y la vejación, otros se entrenan en los videojuegos para ser insensibles y poco críticos. Después de todo, en los mundos de fantasía los guerreros son revivificados gracias a un algoritmo permisivo. Los seres humanos, una vez muertos, no se levantan por algoritmos, su vida depende de la crudeza de la biología y, en la esperanza de muchos, de la misericordia de Dios.

El juego de la vida real no se reinicia, simplemente acaba en un resultado incierto, porque no siempre la causa de la justicia triunfa entre nosotros, ni la bondad surge de la espontaneidad de todos: son pocos los que deciden afrontar las épocas duras viviendo de esperanza y de solidaridad.

Lo que más aterra es que ese constante mostrar una violencia apta para el cine y la familia, ha comenzado a producir verdaderos monstruos de indolencia. Todos saben que desde hace mucho estamos en guerra, en competencia desmedida y en exigencias que bordean la exageración de la disciplina militar en los ámbitos laborales más exitosos. Esta es otra de las razones por la cuales pareciera que la guerra real está lejos de nosotros.

El mundo violento es adictivo, porque nos regala la droga del éxito y la victoria. Primero nos la da en pequeñas dosis, para luego hacernos esclavos de aplausos pasajeros y vanos, demasiado vinculados al querer de unos pocos que actúan muchas veces por capricho. Estamos interconectados y, a la vez, aislados. ¿Cómo superar esta malformación cultural que lentamente se va transformando en parte de nuestra genética estructural? Las soluciones solo pueden pasar por un camino: el conocimiento mutuo y la relación interpersonal. Esto es lo único que nos puede mantener despiertos y lúcidos en épocas de una sequía de humanismo que se prolonga en el tiempo. Mientras tanto, seguiremos viendo los desafíos del mundo como tareas que no nos corresponden, que nos son extrañas e imposibles, siendo todo lo contrario.

Alcanzar el éxito

Potentes para alcanzar el éxito deseado que, según una ideología generalizada, está al alcance de todos; pero, al mismo tiempo, se nos exige sentirnos débiles e inútiles para lo político. Producción y ganancia, los grandes valores de nuestro tiempo: ¿para quién producimos y qué ganamos de verdad? La primera pregunta no tiene una respuesta, porque no lo sabemos a ciencia cierta. La segunda puede tener una respuesta deprimente: ganamos las migajas producidas en un sistema no equitativo. Surge aquí otro cuestionamiento esencial: ¿qué hay de la libertad, tan cacareada en nuestro tiempo? Mientras ella se manifieste en el consumo, no hay problema. Para el sistema el mal aparece cuando la libertad se vuelve sinónimo de responsabilidad compartida para forjar el destino de la comunidad humana. Apropiarse del otro, de su trabajo, de su esfuerzo, de su propiedad e, incluso, de su vida, implica comenzar a aislarse, a convertirse en una mónada que pretende ser racional, pero que solo consigue ser un ogro destructor de la inocencia y pisoteador de la vida. La asamblea política no puede ser una reunión del odio, ni una convocación a la destrucción.

Es un bastión de humanidad que no podemos darnos el lujo de perder. Ya en nuestra América Latina tenemos demasiados ejemplos de retroceso en humanidad: desde el flagelo del narcotráfico, hasta los regímenes más inverosímiles, los hombres y mujeres de este continente comienzan a pasar a un segundo plano de forma descarada. ¿Seguiremos el juego de tanta mediocridad? Uno de los más grandes comercios lícitos del mundo es el de las armas, como si estas fueran la panacea para defender nuestra libertad.

El arma, sin embargo, es necesaria solo cuando se tiene miedo. También hemos presenciado con espanto lo que producen en la gente joven que, ante la menor depresión y pérdida del sentido de la vida más básico, se convierten en asesinos para manifestar su enojo con el mundo. En la guerra, el arma da sensación de fuerza y poder, pero también es la mejor forma de avisar a todos los contrarios cuál es la ubicación del enemigo, a quien se tratará como una presa, a la cual hay que someter.

En fin, no creo que la guerra sea un acto político, por el simple hecho de que no es constructora de humanidad. Todo lo contrario, ella manifiesta la sumisión, la falta de sentido crítico, el aborrecimiento a las obras culturales, el relativismo en la consideración de la vida ajena y la promoción del odio y la división de los seres humanos. Es lo menos civilizado y político que existe.

Es cierto que, en algunos, la guerra crea fascinación, pero el dolor no lo es: el del herido, el de la familia que pierde a alguien o el generado por la impotencia para detener la destrucción de lo que tanto esfuerzo construimos. Un dolor, producido a otro porque así conviene a intereses mezquinos, es una aberración.

¿Y la legítima defensa? Sigue siendo un mal, nadie puede decir lo contrario. Nos queda el recurso al apelo de la consciencia, al ejercicio de la no violencia, pero para que tenga efecto hay que afrontar un gran número de pérdidas y dolor, hasta que el otro pueda reconocer el sufrimiento ajeno como algo inhumano. De todas maneras, enfrentar la guerra con la paz y con el valor de recibir los duros golpes del agresor sin reaccionar de forma equitativa, no es una experiencia hermosa, es altruista y hasta trascendente, pero no por ello deja de ser profundamente trágica. Ya lo muestra el grito de Jesús en la cruz, algo inarticulado en el evangelio de Marcos, pero lleno de sentido para los evangelios de Mateo y Lucas: «¿Por qué me has abandonado?». Un grito sin más, que demuestra que la guerra no admite el mínimo asomo de compasión y de consideración por la vida humana, porque en ella dejamos de ser hermanos.

El autor es franciscano conventual.