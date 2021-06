La política es una flor, no un pétalo.

Relaciones en la política. Sin relaciones no hay identidad. Por eso, somos el resultado de nuestras relaciones. Identidad social y personal. Los centros de gestión de lo público también son un resultado de lo anterior. ¿Cómo se relaciona la política con estos centros? ¿Qué relaciones tiene la cultura con la agricultura o la tecnología, las gerencias con las TIC, las artes con la política exterior y el comercio, etc.? ¿Han explorado estas relaciones los planes de gobierno? No.