La peligrosa moda del odio

No nos engañemos: ayer como hoy, el ser humano es capaz de sentir el odio más atroz y de llegar a actuar con la violencia más extrema.

El sociólogo Norbert Elias, ese “gran solitario de la sociología” del siglo XX, como lo llamó Gina Zabludovsky, prologuista de El proceso de la civilización, nos recuerda algunas de esas barbaridades humanas: en la Edad Media, casi no había autocontención de las “pasiones”. Una conversación, un chiste, podían terminar fácilmente en una burla, una humillación y un combate a muerte. Los hombres —con corona y sin corona— no disimulaban su placer de hacer la guerra ni su satisfacción de producir daños a los vencidos: cuando no era matarlos, podía ser cortarles la nariz y las orejas, por ejemplo.

De hecho, la Edad Media fue una época en la que, como hoy, se vivió una intensa guerra cultural que fue cambiando las actitudes y comportamientos humanos hacia la autocontención, la cortesía y los buenos modales, con el fin de hacer posible la convivencia. Desde usar cubiertos para comer, no eructar ni descargar otros malos olores en la mesa hasta la regulación progresiva del lenguaje soez, del rumor, del chisme y la calumnia.

Pero ese proceso no se detuvo ni ha concluido. En la Edad Moderna, el filósofo político Charles Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu, atribuyó la forja de una nueva masculinidad a la necesidad de crear confianzas recíprocas para asegurar la actividad comercial (“lo cortés no quita lo valiente”). La idea era que, como en el romantizado invento del “amor cortés”, la delicadeza en el trato impidiera que las “pasiones” terminaran en la violencia y la guerra.

Por tierras americanas, no fue diferente: desde el gusto de la Inquisición por la tortura y el uso social de rumores verdaderos o falsos para llevar a una agnóstica o a un odiado vecino a la muerte en la hoguera o el “potro”, y así recibir una parte de sus propiedades (las autoridades se quedaban con la otra), hasta el momento en que se prohibieron los duelos a muerte —una forma más refinada de terminar los conflictos, en comparación con las broncas medievales—, lo cierto es que, desde siempre, el ser humano ha sabido que nada de lo que hace o dice es inofensivo y que las palabras y los gestos pueden ser tan mortales como la espada o el veneno.

De hecho, la historiadora Ann Twinam documenta cómo, en los virreinatos de Hispanoamérica, la “deshonra” que causaba un rumor podía llevar a que a un hombre y su descendencia les cayera, de por vida, el impedimento de ocupar cargos públicos (como a las mujeres se las confinaba a la maternidad o al convento y se les prohibían los derechos políticos, de por sí no contaban para ejercerlos).

Así, que una persona llegue a sentir un deber de contenerse antes que dejarse llevar por la ira, la arbitrariedad o por la creencia de que está autorizada para acosar a otros, por ejemplo, haciendo bullying en las redes sociales o esparciendo desinformación, chismes, calumnias o insultos, es, pues, el resultado de ese continuado proceso por el cual las sociedades interiorizan en hábitos modelos de convivencia respetuosa que se convierte, así, en “sentido común”.

Y la educación y las leyes modernas son los medios por los cuales nuestro país ha buscado hacer cada vez más respetuosa la convivencia, precisamente porque sabe, por su propia historia, que la alternativa son el conflicto y la guerra, sea contra otra persona, otro pueblo o de una parte del pueblo contra la otra.

Coronas medievales Copiado!

A pesar de lo anterior, hoy tenemos un presidente y otros funcionarios de alto nivel que, a contracorriente de ese proceso, fomentan la pasión del odio y la confrontación incivil, al parecer tratando de dividir al pueblo y llevarlo al límite.

El ejemplo que da el máximo representante de la nación, a su pesar o con su gusto, no es inocuo. Tras su ascenso, algunos volvieron a dejarse crecer “candados” y barbas, convirtiéndose en pasivas réplicas o “chavesitos”, pero también se envalentonaron los acosadores y haters de todo tipo, pues, una vez “legitimado” al más alto nivel, como en lo peor de la Edad Media, el odio se puso de moda.

Las consecuencias se ven: en la Asamblea, un hombre se quita la camisa, se golpea el pecho como el gorila que cree ser y amenaza a dos diputados y a la propia institución con incendiarla; una mujer instiga a disparar con un rifle de mira telescópica, no sabemos si a alguien o contra alguna institución, y raya un insulto en el parqueo de la Sala Constitucional.

Mas las amenazas de muerte como presión política o por disputas personales comienzan a abundar no solo en la política, sino también en las relaciones interpersonales, al estilo de los cobros mafiosos de préstamos “gota a gota” para los que se recurre primero a los golpes y después a los sicarios, según reveló el ministro de Seguridad.

El resentimiento que constantemente se expresa por no ser “un tico con corona” —esa joya del poder absoluto que en Costa Rica solo ha existido en los certámenes de belleza— puede llegar a tener consecuencias aún más graves en un país donde, por diversas circunstancias, dos millones de personas adultas no han completado la secundaria y el bachillerato convencional y un idioma extranjero son imprescindibles para encontrar trabajo.

El modelo presidencial sin duda contribuye a que, en comparación con el 2021, la nueva medición realizada por un estudio de las Naciones Unidas haya encontrado que los discursos de odio aumentaron un 255 % en Costa Rica.

Por eso, es tan acertado el llamado de Allegra Baiocchi, coordinadora residente de ese organismo: “No debemos dejar que se normalicen las expresiones de odio, violencia y discriminación en el discurso público. Requerimos la acción urgente de todos los poderes de la República, pero también de todos los actores sociales para atender este creciente problema mediante la creación de un acuerdo y una estrategia nacionales”.

“El odio es la venganza de los cobardes”, “amor y odio son como el fuego que no se apaga”, “mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio” y, por supuesto, “quien siembra viento (u odio) cosecha tempestades”. No es por gusto que la alerta por esa antigua y peligrosa “pasión” humana ha quedado registrada en estos y otros refranes castellanos.

Como en toda guerra cultural, lo que hoy se disputa en nuestro país y en el mundo son las mentes y los corazones de la gente. La ética en el comportamiento, la buena fe y el respeto por cada persona y por los derechos individuales, el sistema democrático y otros valores que consideramos parte de nuestro proceso histórico de progreso moral son socavados por quienes quisieran restaurar los autoritarismos y las coronas del pasado.

El deber de todas las autoridades es actuar para impedir que a estos valores se los lleve algún tsunami; el de cada habitante, en sus interacciones, sean presenciales o virtuales, es no contribuir a que el odio esté de moda, esto es, evitar que se convierta en el nuevo sentido común.

La autora es doctora en Estudios Sociales y Culturales, socióloga y comunicadora. Twitter @MafloEs.