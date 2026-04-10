Columnistas

La paz selectiva: por qué algunas guerras indignan y otras no

La violencia deja de parecer monstruosa si la ejerce el bando correcto, o si quienes la practican son antiestadounidenses o antisemitas

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Por John Mario González
Conjunto de banderas de Irán frente al perfil urbano de Teherán y una bandera grande al fondo al atardecer
¿Por qué muchos toleran, sin mayor sobresalto, la ejecución de 3.000 –o de 30.000– opositores, los abusos sistemáticos contra las mujeres, la violación de la soberanía de países como Líbano, el financiamiento de grupos terroristas como Hezbolá y Hamás, y las ambiciones nucleares de Irán? (Shutterstock/Foto)







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