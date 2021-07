La niña y la gárgola

Jacques Sagot

Con el espinazo encorvado y las garras aceradas prestas al salto, híbridas de murciélago, hiena y dragón, las gárgolas de la Catedral de Notre-Dame recortan sus torvas figuras sobre el cielo plomizo de París. Hace ya ocho siglos que montan guardia sobre los balcones de las torres frontales, contemplando en silencio el ininterrumpido discurrir del Sena y el caótico hervidero humano de la gran ciudad. París ha cambiado de fisonomía mil veces, mientras ellas permanecen hieráticas e imperturbables, como excrecencias pétreas, como extrañas tumoraciones que los siglos hubieran hecho brotar de la roca gris.

Acodado sobre la balaustrada superior de la torre sur, me entretenía con la pueril fantasía de ser Quasimodo, aprestándome a arrojar sobre mis imaginarios acosadores un enorme caldero de agua hirviendo, cuando una visión singular vino de pronto a arrancarme de tan absurdo ensueño. Una niña vestida de blanco, bella como un lirio, se había desprendido de un grupo de turistas para aventurarse tímidamente en el recinto donde los monstruos de piedra y yo sosteníamos nuestro sórdido coloquio. Sus ojos desmesuradamente abiertos se llenaron de cielo al asomarse al balcón, mientras miraban perpleja a aquellos centinelas del infierno, emisarios de la remota y tenebrosa noche gótica. "No tengas miedo --le dije al oído--, esas criaturas horripilantes son en realidad príncipes que el sortilegio de una bruja transformó en espantajos". Y para completar mi fábula, añadí sentencioso: "Solo el beso de una niñita como tú podría romper el hechizo y liberar para siempre al príncipe cautivo en la piedra."

Para mi asombro la niña se acercó a la más repulsiva de las esfinges, con reticencia al principio, luego con compasión, y finalmente con irreprimible ternura. Conmovido vi la tersura de su manita acariciar el lomo escamoso del enorme reptil, y cuando me pidió que la alzara para depositar el beso redentor sobre la fría mejilla del monstruo, sentí que algo en mí se estremecía. Por un instante sería testigo de la fábula inmemorial: Quasimodo y Esmeralda, la Bella y la Bestia, Rigoletto y Gilda: la redención del mal a través del amor, o lo que es lo mismo, la transfiguración del monstruo al contacto purificador de la belleza. Sólo un niño podría haber creído en la posibilidad de un insospechado filón de belleza oculto en los repliegues de tan ominosa fealdad. "Y no olvides que lo esencial es invisible a los ojos" --nos revela el Principito al final de su estelar periplo hacia la Tierra.

Al atravesar a la mañana siguiente la plazuela de Notre-Dame, tropecé con una turbamulta que se agolpaba en frente de la catedral. Cientos de brazos señalaban nerviosamente la torre sur, como si un signo apocalíptico hubiera sido inscrito sobre la fachada del templo. Presa de la mayor sobreexcitación me abrí pasó entre el barullo de los fotógrafos y los gendarmes, que pugnaban por instalar un cordón de seguridad alrededor del pórtico. A mi alrededor giraban los retazos de frases inconexas y las más contradictorias exclamaciones. "¡Que Dios tenga piedad de los profanadores!" --se santiguaba una viejecita a mi lado. "El más espectacular saqueo arquitectónico de la historia, desde que Napoleón le arrebatara a los egipcios la Aguja de la Concordia"-- comentaba un periodista para las cámaras de la Televisión Francesa. Al parecer, un acto de vandalismo incalificable había sido perpetrado la noche anterior: !Alguien se había robado una de las gárgolas de la Catedral de Notre-Dame!

Yo, por mi parte, me alejé sonriendo, un poco melancólico pero al mismo tiempo tranquilizado por lo que venía de escuchar. A todo lo ancho y largo de la Ciudad Luz sólo yo sabía la verdad de lo que había acontecido, pero bien me guardaría de decírselo a nadie, no fuera a ser que los parisinos me vieran cara de loco y me espetaran su consabido "Ca va pas, non?" !Ah, estos franceses! Descartes les secó la fantasía para siempre, convirtiendo al país de Villon y Ronsard en una nación de geómetras y sofistas recalcitrantes.

Flageladas sin piedad por la lluvia insidiosa de París, montan guardia las gárgolas de Notre-Dame, atisbando en silencio el extraño destino de los hombres. Todas menos una. Aquella que extendió por fin sus alas para volar en la luz azul y grana del crepúsculo hacia un reino remoto, llevándose consigo a la princesa cuyo beso le devolviera la vida.