La calidad docente no puede seguir al garete. Las campanas doblan por un ajuste de cuentas con ese gremio hasta ahora intocable. No se trata de represalias contra los educadores. La condena social de una huelga sin principios debería significar también un cambio en la correlación social de fuerzas con los sindicatos y fortalecer la voluntad del Estado de hacer valer el derecho ciudadano a la mejor educación. No podemos ser indiferentes a la miseria moral de la huelga de maestros.