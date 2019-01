Apoyo presidencial. El general Torrijos era un hombre de cuartel y conocía bien la calaña de alguien enviciado con el poder como el general Somoza, falto de escrúpulos hasta la obscenidad y cegado por su voluntad de quedarse para siempre en el poder. “Yo no quiero entrar en la historia, yo quiero entrar en el canal”, decía Torrijos. Somoza no quería entrar en la historia, lo que no quería era perder su finca ganadera, que era Nicaragua.