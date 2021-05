No hay duda del carácter imperativo de la circular que, mediante instrucciones genéricas, soslaya que cada caso es diferente y no se pueden aplicar reglas generales a casos que necesariamente deben analizarse individualmente y con criterios de valoración distintos. Los jueces no son máquinas, son seres humanos pensantes que interpretan la ley de acuerdo con las particularidades del caso concreto.