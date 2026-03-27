Columnistas

La fragilidad del culto a Trump

Donald Trump ha cubierto edificios públicos con su imagen, adornado las paredes de la Casa Blanca con sus retratos, querido que su rostro aparezca en una moneda y bautizado edificios con su nombre

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Por Jan-Werner Mueller
Ilustración de Donald Trump frente al espejo
El culto al líder se nutre de su narcisismo y del deseo de orden o de una figura de autoridad fuerte por parte de sus seguidores. (Shutterstock/Fotocomposición)







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Donald Trumpculto al líder

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