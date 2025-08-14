Columnistas

La estabilidad política engendra estabilidad

Lo que no se vale es el rompimiento constante y deliberado de reglas: equipos que le peguen al árbitro, metan goles con trampa y se hagan llamar campeones sin tener más puntos

Por Jorge Vargas Cullell

La estabilidad política de un país es, a la vez, un estado de situación y un sendero. ¿Cómo así? Pongo un ejemplo para entendernos mejor, pues sé que hoy empecé esta columna muy “desde arriba”. Dos cosas son ciertas a la vez: puedo decir que en el año 2025 Costa Rica era un país estable y afirmar con bastante certeza que desde 1949 nuestro país tiene una trayectoria de estabilidad política.








