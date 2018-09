Inmadurez. Sabemos hoy que uno de los rasgos del cerebro adolescente es la incapacidad para juzgar las consecuencias de los actos. Eso no sucede aproximadamente hasta los 25 años. Por eso, los muchachos son tan audaces y tan buenos soldados. No conocen el miedo. No le temen a la muerte. Por eso, también, a veces se someten a influencias nocivas de las que se sacuden a los pocos años. Cuando maduran se comportan de otra manera, tienen otra perspectiva mucho más cautelosa.