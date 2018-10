Si hay dos cosas incompatibles, son la victoria política y la espiritualidad. Paradójicamente, no existe una verdadera espiritualidad si no es una propuesta política. Estas afirmaciones necesitan ser matizadas: las personas con una gran espiritualidad reconocen su influjo social, pero no aspiran al poder. Si lo tienen, por otra parte, son capaces de relativizarse para escuchar a quienes tienen al lado y decidir en la búsqueda del consenso y no imponerse en el capricho personal. Todo esto por una simple razón: buscan el bien en forma radical, desprecian el mal, reflexionan sobre las consecuencias de sus decisiones sobre los demás y son capaces de grandes sacrificios con tal de buscar insistentemente a Dios.