La Copa del Mundo y la economía mundial

La 22.ª Copa del Mundo está en marcha, pero ¿quién habría pensado a principios de este siglo que iba a ser organizada por el pequeño Catar? Sin embargo, aquí estamos, y la única sorpresa es que no parece tan sorprendente.

Durante gran parte de mi carrera profesional, he explorado los vínculos entre el deporte rey y la economía mundial. En Goldman Sachs y, antes de eso, en la Swiss Bank Corporation, di rienda suelta a mi doble obsesión presidiendo publicaciones especiales para cada Copa del Mundo desde 1994 hasta el 2010.

Después de una de ellas, recibí mensajes personales de altos cargos de bancos centrales de todo el mundo. Algunos me decían que era la mejor publicación que hacíamos, lo cual, dada la frecuencia con la que publicábamos sobre acontecimientos económicos y mercados, era divertido y a la vez algo para reflexionar.

Convencimos a líderes nacionales y grandes figuras del fútbol para que escribieran como invitados. En una ocasión, Alex Ferguson, el legendario entrenador del Manchester United, seleccionó su mejor equipo mundial de todos los tiempos.

Hasta la fecha, he conseguido asistir a seis Copas del Mundo, organizadas por Estados Unidos, Francia, Corea del Sur y Japón, Alemania, Sudáfrica y Brasil. A partir de estas experiencias, puedo sumarme a quienes describen el evento como uno de los encuentros más hermosos e inclusivos de muchas nacionalidades y culturas diferentes.

La aparición de las zonas para la hinchada (fan zones), que se puso en marcha tras la Copa Mundial del 2006 en Alemania, encarnó este espíritu, aunque yo lo viví más intensamente en Seúl, en el 2002.

No es coincidencia Copiado!

El vínculo entre el fútbol y la situación de la economía global se hace patente en la elección de los anfitriones del torneo. Creo que es un hecho ineludible que la Selección de Sudáfrica por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en el 2010, de Brasil en el 2014, de Rusia en el 2018 y ahora de Catar, se basó en el constante ascenso de las llamadas economías emergentes durante las dos primeras décadas de este siglo.

Hace tiempo que pienso que los otros dos países del Brics (grupo formado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) podrían unirse al pequeño grupo de anfitriones en el futuro.

Pero, dado el giro hacia el interior de muchos países influyentes en los últimos años, ¿están contados los días en los que se quiera acoger la Copa del Mundo? ¿Tendrán los países que aspiran a ser mercados emergentes cada vez más dificultades para organizar el torneo más visto del mundo? O, por el contrario, ¿podría el mundo volver pronto a un orden internacional más satisfecho, globalizador e inclusivo? Incluso se podría plantear una pregunta más profunda: ¿Es la FIFA un indicador de adelanto o retraso de la economía mundial y del grado de globalización?

Sospecho que la evolución de la competición durante las próximas cuatro semanas y, sobre todo, el número de espectadores que asisten a los partidos, podría ser el primer indicio de la importancia más amplia de la Copa del Mundo este año.

Más competiciones Copiado!

La competición es la columna vertebral de los ingresos de la FIFA. Ya se habla —probablemente motivado por el deseo de los clubes profesionales de obtener unos ingresos aún mayores— de convertir el torneo en un acontecimiento bienal o de complementar el actual formato cuatrienal con una competición cuatrienal basada en los clubes.

Si el futuro de la economía mundial es muy diferente al de los últimos 20 o 30 años, esto se reflejará en la toma de decisiones de la FIFA. Es difícil imaginar que la Federación se entusiasme con futuras competiciones en países de mercados emergentes si estos contribuyen menos al crecimiento económico mundial que los anfitriones del torneo desde el 2010.

En las décadas de los ochenta y noventa y las dos primeras del siglo veinte, el crecimiento real del PIB mundial fue, respectivamente, del 3,3%, 3,3%, 3,9% y 3,7%. La aceleración en las dos últimas décadas completas se debió claramente a un mayor crecimiento en el mundo emergente, y coincide con el período en el que la FIFA comenzó a seleccionar anfitriones de fuera de los bastiones futbolísticos tradicionales. En la actualidad, parece que esta tendencia podría invertirse en esta década, incluso con ocho años por delante.

¿Y qué pasa con los ganadores esta vez? Gracias a la popularidad de las publicaciones que realicé en el pasado, aprendí a no ir más allá de la predicción de los cuatro semifinalistas. Por un lado, el mismo realismo con el que hay que tratar las previsiones económicas se debe aplicar a la Copa del Mundo; por otro, los dirigentes de los países a los que no dimos el visto bueno no suelen tomárselo muy bien.

Por qué hablamos de fútbol

Pronósticos Copiado!

Comienzo con la historia. Solamente ocho países han ganado la Copa del Mundo. Brasil, que ha triunfado cinco veces, es siempre uno de los favoritos, y el equipo de este año parece ser uno de los más fuertes del torneo. Argentina, Uruguay, Francia, Alemania, Italia, España e Inglaterra son los otros ganadores anteriores. Como Italia no se clasificó en esta ocasión, el vencedor es probable que sea uno de los otros.

Uno de estos años, Inglaterra volverá a ganar, pero podría ser fácilmente cualquiera de los ganadores anteriores. Entre el resto, Dinamarca, Holanda y Portugal suelen estar por encima de su peso económico y poblacional. Gane quien gane, estaré atento a todo tipo de señales sobre el futuro, como siempre he hecho.

Jim O’Neill, expresidente de Goldman Sachs Asset Management y exministro del Tesoro del Reino Unido, es miembro de la Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible.

