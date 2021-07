Hay algunas palabras cuyo sentido confundo. No son palabras inusitadas o extravagantes, sino de uso frecuente. Me ocurre, por ejemplo, con los términos umbral y dintel: los eludo por todos los medios a mi alcance, y antes que pronunciarlos prefiero callar; la verdad es que no sé qué es lo que está arriba y qué lo que está abajo.