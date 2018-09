Otro mundo. Amigos, amigas: este autoenrejamiento domiciliario no lo encontraremos en las más desarrolladas ciudades del mundo: entiendan que es una especificidad nuestra, una patología urbana nuestra, un morbo convivencial nuestro, no de nadie más. Es un rasgo más característico que el gallo pinto, o la abolición del ejército, o nuestra democracia ejemplar. Y desdice profundamente de nuestra vocación de paz: ¿una vocación de paz en la que la gente tiene que vivir en cárceles virtuales para no hacerse degollar en mitad de la noche? ¡Por favor, señores, señoras: asómense al mundo, y aprendan todo lo que de él se puede aprender! Y que el mundo se asome también a nuestro país, y aprenda lo que de él es digno de emulación. Pero no caigamos en el provincianismo y el excepcionalismo tico: no somos tan excepcionales, y padecemos de vicios sociales que en vano buscaremos en otras ciudades del planeta.