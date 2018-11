¿Y si además agrego a esta posibilidad el ingrediente obligatorio? La caricia sería permanente quiera o no quiera usted. Más aún si es una decisión de la que usted no se ha enterado y mucho menos esta consciente de que ocurre y seguirá ocurriendo, como sucede siempre que usted ingresa al mundo social de las redes, donde la caricia se retroalimenta y diversifica en muchos tipos de caricias constantes y usted no se ha dado cuenta de cuánto de mascota ya tiene.